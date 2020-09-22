رياضة | عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيي تشكيل الأبيض لمواجهة الليلة أمام طنطا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

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خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، كاسونجو كابونجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم جنش ،امام عاشور، أشرف بن شرقي،محمد حسن، محمد عبدالغني، أسامة فيصل، مصطفى فتحي، كريم بامبو، عمر السعيد