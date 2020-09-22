شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يضع برنامجاً بدنياً خاصاً لجاريث بيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، برنامجا بدنياً خاصا للاعب الويلزي جاريث بيل، الوافد الجديد لصفوف الفريق الإنجليزي قادما من صفوف ريال مدريد الإسباني. ووفقا لموقع «ديل ميل» البريطاني، فأن اللاعب الويلزي حاليا يخضع لبرنامجا خاصا لتأهيله خلال الفترة المقبلة استعدادا لمشاركته مع توتنهام الإنجليزي في منافسات الدوري الإنجليزي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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