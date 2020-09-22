شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فسخ عقده.. مشوار إيهاب جلال مع مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم إيهاب جلال، باستقالته من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، حيث فسخ تعاقده خلال الساعات الأخيرة. ويستعرض "المصري اليوم" مشوار إيهاب جلال مع مصر المقاصة.. -2 مارس 2020 عودة إيهاب جلال لقيادة المقاصة -خاض 11 مباراة..حقق 7 فوز..2 تعادل..2 هزيمة -احتل المركز الثامن برصيد 37 نقطة -22 سبتمبر 2020.. رحيل إيهاب جلال عن الفريق الفيومي. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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