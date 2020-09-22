سيدات طائرة الأهلى يحتفلن بالكأس على طريقة «مؤمن زكريا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلى بالاحتفال بالتتويج بلقب كأس مصر على طريقة مؤمن زكريا لاعب الاهلي لدعمه في محنة مرضه بعد حسم لقب الكأس بالفوز على الصيد 3/0 في النهائي. وتأهل الأهلى بالفوز على الجزيرة بنتيجة 3 /0، بيتما تأهل فريق الصيد بالفوز على الزمالك 3/1 على صالة الشرقية للدخان، ونجح فريق الاهلي في حسم اللقب لصالحه بالفوز على الصيد بثلاثية نظيفة في المباراة التىى حضرها محمود الخطيب رئيس الاهلي لدعم اللاعبات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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