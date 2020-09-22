شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. علي عاشور مديراً فنياً للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، منصب المدير الفني لفريق الكرة بالنادي لعلي عاشور.
وجاء قرار تعيين على عاشور مديراً فنياً للمقاصة، خلفاً لإيهاب جلال الذي تقدم بإستقالته من النادي الفيومي اليوم الثلاثاء.
وكان عاشور، أحد نجوم المقاولون العرب في جيله الذهبي، ومن قبله اللعب بصفوف الزمالك بالفريق الأول وقطاع الناشئين.
ويجري عاشور، مسحة طبية غداً الأربعاء ويعلن بعدها النادي عن توليه المهمة وقيادة التدريبات.
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