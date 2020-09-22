نيابة سويسرية تطالب بسجن القطري الخليفي 28 شهراً بتهمة التزوير والرشوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طالبت نيابة سويسرية، بسجن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، 28 شهراً على خلفية قضايا تزوير ودفع رشاوي .



وقال النائب الاتحادي السويسري، الثلاثاء، إن رواية الخليفي حول الفيلا التي اعتبرت أنها قدمت رشوة لمسؤول الاتحاد السابق، شبيهة بالأسطورة.

وبعد أن أكدت النيابة أن الخليفي قدم وثائق كاذبة وغير صحيحة إلى المحكمة، كما استغل رغبة فالك العمل معه وحبه للترف، عارضا عليه رشوة ضخمة، طالبت بسجن رجل الأعمال القطري 28 شهرا قابلة للتخفيض الجزئي.

إلى ذلك، أكدت النيابة أن سحب فيفا شكواها ضد الخليفي لا يقلل من خطر التهم الموجهة إليه سابقا.

من جانبهم، أكد محامو فيفا أن فالك زود الخليفي بمعلومات سرية حول استراتيجيتها.

وكانت النيابة استعرضت خلال مرافعاتها طوال اليوم، قناعاتها ومعطياتها بشأن القضية، وتقييمها لدفوعات الرجلين.

وأكدت في وقت سابق أن فالك أمر فور حصوله على "الفيلا" الشهيرة في الجزيرة الإيطالية سردينيا، بإتمام صفقة البث مع شبكة "بي إن سبورت".

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كما كشفت أن الخليفي سدد عن طريق شركته سعر الفيلا المقدر بـ 5 ملايين يورو.

إلى ذلك، أشارت إلى أن رجل الأعمال القطري سعى إلى تحريض فيفا ضد مصر في قضية البث دون ترخيص.

واتهمت النيابة الاتحادية الخليفي بتشجيع فالك على خيانة الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرة أنه استغل أزمته المالية من أجل رشوته مقابل دفعه إلى منحه حقوق بث مباريات دولية على شبكة "بي إن سبورت".

وفي حين وجهت إلى المواطن القطري تهمة التحريض على خيانة الأمانة، وجهت لفالك تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل منافع شخصية ومنها فيلا بريانكا في جزيرة سردينيا.

كما اتهمته بالتعتيم على عمولات منحها الخليفي له، ومن ضمنها وضع الفيلا الفاخرة تحت تصرفه اعتبارا من 2014.

إلى ذلك، أشار الادعاء السويسري إلى أن مسؤول الاتحاد الأسبق أبلغ نائبه برغبة الخليفي باحتكار حقوق البث حتى 2038.

وكانت المحكمة عرضت الأسبوع الماضي، وثائق تؤكد تواصل فالك والخليفي بشأن فيلا بريانكا في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل منح الفيفا شركة "بي إن سبورت"، التي يديرها رجل الأعمال القطري، حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال موفد "العربية" من داخل المحكمة في حينه، إن فالك استحدث بريدا سريا بينه وبين الخليفي، ونقل أيضا عن مصادر بالمحكمة أن "بي إن سبورت" حصلت على حقوق البث بتقديم رشاوى لمسؤول الفيفا السابق، مضيفا أن هناك تسجيلات ورسائل تثبت المعاملات المشبوهة بين الرجلين