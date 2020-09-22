شكرا لقرائتكم خبر صحيفة بيروفية: كاريلو متورط مع مالك تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة rpp البيروفية أن لاعب الهلال أندريه كاريلو متورط في تحقيق يخص مالك تشيلسي الإنجليزي رومان إبراموفيتش، موضحة أن الأخير لديه استثمارات في لاعبين ليسوا من ناديه.

وشارك إبراموفيتش في عمليات استثمار لاعبين لا يلعبون بتشيلسي عبر شركة مقرها جزر فيرجن، ومن بين اللاعبين أندريه كاريلو، الذي لعب مباراتين ضد تشيلسي بأبطال أوروبا عام 2014 عندما كان لاعبا بصفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وتمنع اللوائح في إنجلترا الحصول على حقوق لاعبين من أندية أخرى، لتجنب حدوث اضطراب في المنافسة.