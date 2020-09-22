صحيفة بيروفية: كاريلو متورط مع مالك تشيلسي

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وشارك إبراموفيتش في عمليات استثمار لاعبين لا يلعبون بتشيلسي عبر شركة مقرها جزر فيرجن، ومن بين اللاعبين أندريه كاريلو، الذي لعب مباراتين ضد تشيلسي بأبطال أوروبا عام 2014 عندما كان لاعبا بصفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي.
وتمنع اللوائح في إنجلترا الحصول على حقوق لاعبين من أندية أخرى، لتجنب حدوث اضطراب في المنافسة.
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