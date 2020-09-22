سياحة آسيوية للهلال والأهليسياحة آسيوية للهلال والأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يختتم الهلال حامل اللقب دور المجموعات من دوري أبطال آسيا المقام حاليا في الدوحة بنظام التجمع من الجولة الثالثة، عندما يواجه شباب الأهلي دبي على استاد خليفة الدولي ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمباريات المجموعة الثانية.

وكان الهلال ضمن التأهل إلى دور الـ 16 كمتصدر لمجموعته برصيد 11 نقطة ولن يتأثر بنتيجة اليوم، يليه باختاكور الأوزبكي برصيد 8 نقاط، وشباب الأهلي دبي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، لذلك يبحث الأخير عن الفوز من أجل التأهل على أن يخسر باختاكور الأوزبكي أو يتعادل في مباراته أمام متذيل المجموعة صاحب النقطة الواحدة، شهر خودرو الإيراني.

ويلتقي الأهلي اليوم أيضا نظيره استقلال طهران على استاد الجنوب، ضمن إياب الجولة السادسة والأخيرة لمباريات المجموعة الأولى.

ونجح الأهلي هو الآخر في حجز مقعده في دور الـ16 بعد أن حصل على 6 نقاط، ولم يتأثر بهزيمته في الجولة الماضية من الشرطة العراقي 1-2، حيث إن انسحاب الوحدة الإماراتي من البطولة بسبب فيروس كورونا، منح فرصة التأهل إلى فريقين من أصل 3 فرق بالمجموعة.

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الفوز سيرفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط، لكنه لن يتضرر إذا خسر أو تعادل.

من جانبه يدرك الاستقلال الذي يحتل المركز الثالث بنقطتين خلف الشرطة الثاني برصيد 5 نقاط، أن الفوز هو سبيله الوحيد للتأهل بفارق الأهداف عن الشرطة، لذلك سيرمي بكل أسلحته من أجل تحقيق هدفه.

الهلال وشباب الأهلي

التقيا 9 مرات بدوري أبطال آسيا، فاز الهلال 4 مرات وشباب الأهلي مرة، وتعادلا 4 مرات.

يفقد الهلال نحو 17 لاعبا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا آخرهم الثلاثي محمد جحفلي ومحمد كنو ومحمد الكنيدري.

يستعيد الهلال اليوم لاعب وسطه سلمان الفرج العائد من الإصابة بفيروس كورونا.

حسم الهلال نتيجة مباراة الدور الأول بالفوز 2-1.

لم يخسر الهلال أي مباراة بدور المجموعات حتى الآن.

آخر فوز حققه شباب أهلي دبي على الهلال جاء عام 2015 بنتيجة 3-2.

بعد فترة احتراف طويلة بالهلال، يلعب البرازيلي كارلوس إدواردو ضد الهلال للمرة الأولى.

الأهلي واستقلال طهران