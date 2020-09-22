محمد الشوربجى يتوج ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

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جدة - عمرو شويل توج البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة مانشستر المفتوحة، التى استضافتها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وشهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً بتأهل ثنائى مصرى إلى نهائى الرجال وهما محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً وكريم عبد الجواد المصنف الثالث، بينما تأهلت نور الطيب المصنفة الرابعة إلى نهائى السيدات لتواجه الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة. Advertisements وفاز محمد الشوربجى على مواطنه كريم عبد الجواد المصنف الثالث فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-8, 11-7, 13-11 . وكانت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، قد توجت بلقب السيدات،وفازت نور الطيب على منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 3-11, 11-8, 11-7, 11-3.

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