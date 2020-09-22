شكرا لقرائتكم تتويج سيدات الاهلى للطائرة بكأس مصر عل حساب الصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الصيد بثلاثية نظيفة فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2019 / 2020، وتأهل الأهلى بالفوز على الجزيرة بنتيجة 3 /0، بيتما تأهل فريق الصيد بالفوز على الزمالك 3/1 على صالة الشرقية للدخان ، ونجح فريق الاهلي في حسم اللقب لصالحه بالفوز على الصيد بثلاثية نظيفة.

وشهد دورى سيدات الطائرة تتويج الأهلى باللقب مبكرًا الفوز على أصحاب الجياد فى الجولة الـ 18 بنتيجة 3 /0، وبذلك يتوج الصافي مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة أفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات.

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الأهلي على مؤازرة فريق سيدات الطائرة أمام الصيد في نهائي كأس مصر الذى يقام الان.

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وانتهى الشوط الأول من نهائي كأس مصر للطائرة- سيدات، بفوز الأهلي 25، مقابل الصيد 18