- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم تتويج سيدات الاهلى للطائرة بكأس مصر عل حساب الصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الصيد بثلاثية نظيفة فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2019 / 2020، وتأهل الأهلى بالفوز على الجزيرة بنتيجة 3 /0، بيتما تأهل فريق الصيد بالفوز على الزمالك 3/1 على صالة الشرقية للدخان ، ونجح فريق الاهلي في حسم اللقب لصالحه بالفوز على الصيد بثلاثية نظيفة.
وشهد دورى سيدات الطائرة تتويج الأهلى باللقب مبكرًا الفوز على أصحاب الجياد فى الجولة الـ 18 بنتيجة 3 /0، وبذلك يتوج الصافي مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة أفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات.
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الأهلي على مؤازرة فريق سيدات الطائرة أمام الصيد في نهائي كأس مصر الذى يقام الان.
وانتهى الشوط الأول من نهائي كأس مصر للطائرة- سيدات، بفوز الأهلي 25، مقابل الصيد 18
يواجه اليوم الثلاثاء، فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الصيد فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2019 / 2020 ، حيث تأهل الأهلى بالفوز على الجزيرة بنتيجة 3 /0 ، بيتما تأهل فريق الصيد بالفوز على الزمالك 3 /1 على صالة الشرقية للدخان .
وشهد دورى سيدات الطائرة تتويج الأهلى باللقب مبكرا الفوز على أصحاب الجياد فى الجولة الـ 18 بنتيجة 3 /0 ، وبذلك يتوج الصافي مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة أفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات.
كانت هذه تفاصيل خبر تتويج سيدات الاهلى للطائرة بكأس مصر عل حساب الصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.