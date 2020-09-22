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شكرا لقرائتكم الكشف عن شكل قميص منتخب مصر في مؤتمر صحفي 5 أكتوبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الإعلان عن الشكل الجديد لقميص منتخب مصر يوم 5 أكتوبر من الشهر المقبل ، في مؤتمر صحفي و أنه يتم خلال الأيام القليلة المقبلة الوصول للزي الرسمي و النهائي للفراعنة من حيث الشكل و التصميم.
أكد مسئولو اتحاد الكرة أن قميص منتخب مصر سيكون باللون الأحمر و الكتف باللون الأسود ، وقميص باللون الأبيض و الكتف باللون الأسود أيضا ، ونفس الأمر للشورت ، ولكن سيتم الكشف عنه في مؤتمر صحفي يوم 5 أكتوبر المقبل في مؤتمر صحفي في حضور شركة الملابس العالمية الراعية لقميص المنتخب.
كما كشف مسئولو المنتخب أن القميص " المسرب" قريب بنسبة كبيرة من تصميم قميص المنتخب الوطني ، ولكن هناك تعديلات صغيرة على القميص سيتم الإعلان عنها يوم 5 أكتوبر.
في سياق متصل ، يحسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر نهاية شهر أكتوبر المقبل للإعلان عن القائمة النهائية لمباراتى توجو في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر ، والتى تتطلب تحقيق الفوز فى المباراتين من أجل المنافسة علي التأهل لكأس امم افريقيا 2022.
ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.
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