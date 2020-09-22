لايبزيغ يضم المهاجم النرويجي شورلوت

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن لايبزيغ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم النرويجي ألكسندر شورلوت قادما من كريستال بالاس الإنجليزي. وأمضى شورلوت (24 عاماً) لموسم الماضي معارا إلى طرابزون سبور التركي حيث أحرز 33 هدفا في 49 مباراة بجميع المسابقات، وأكد الأخير أنه سيقتسم مع بالاس قيمة الصفقة البالغة 20 مليون يورو. وقال شورلوت : كرة القدم الهجومية التي يفضلها المدرب يوليان ناغلزمان تناسب أسلوبلعبي بطريقة مثالية. أتطلع لتحدي اللعب في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

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