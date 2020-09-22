شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يقبل اعتذار ايهاب جلال ويكلف علي عاشور بمهمة المدير الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس ادارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام قبول إعتذار ايهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي ، بعد أن تقدم المدرب بإعتذار رسمي لمجلس الإدارة يؤكد عدم استكمال مهمته مع فريق المقاصة بسبب تأخر مستحقاته المالية ، وقرر مجلس المقاصة قبول الإعتذار وتوجيه الشكر للمدرب علي مجهوداته مع الفريق في الفترة الأخيرة مع التأكيد علي صرف مستحقاته المتأخرة خلال الفترة القادمة.

قرر مجلس المقاصة تكليف كابتن علي عاشور مدرب الشباب بالمقاصة ليتولي مهمة المدير الفني الجديد لفريق المقاصة خلال الفترة القادمة خاصة أن الفريق لديه مباراة مهمة يوم الجمعة المقبل أمام المقاولون العرب بالدوري، علي أن يتولي جمال عمر و أحمد حسام مهمة الجهاز المعاون لعلي عاشور ، خاصة بعد إعتذار حمد إبراهيم ومصطفي كمال معاوني إيهاب جلال.

أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة أن مجلس الإدارة حريص علي علاقاته الطيبة مع إيهاب جلال وتم قبول الإعتذار بكل ود واحترام ولن يتم إهدار حقوقه الماليه هو ومعاونيه.

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أضاف هويدي أن ايهاب جلال كان له دورا كبيرا في عودة النتائج الجيدة للمقاصة في المباريات الأخيرة وتقدمه إلي وسط جدول الدوري ، ولذلك قام المجلس بتوجيه الشكر الي جلال لدوره الرائع وحرصه علي استمرار العلاقات الجيدة بين النادي والمدرب بعد رحيله.

وتقدم إيهاب جلال بشكوى رسمية ضد إدارة ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده مع النادي بعسبب عدم حصوله علي مستحقاته وراتبه الشهرى لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، كما قدم الجهاز المعاون لايهاب جلال شكاوي مماثلة ضد إدارة المقاصة، ولم يقود إيهاب جلال مران اليوم ولا جهازه المعاون، بسبب ازمة المستحقات قبل مغادرة ملعب التدريب

فيما رفض لاعبو المقاصة خوض تدريب اليوم بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم المتأخرة، الا ان وليد هويدي المشرف علي الكرة في النادي طلب من اللاعبين خوض المران لحين حل الازمة، وبالفعل قام لاعبو المقاصة بخوض التدريبات بدون جهاز فني استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.