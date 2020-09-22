شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يحصدن لقب كأس مصر بالفوز على الصيد بثلاثية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الصيد بثلاثية نظيفة فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2019 / 2020، وتأهل الأهلى بالفوز على الجزيرة بنتيجة 3 /0، بيتما تأهل فريق الصيد بالفوز على الزمالك 3/1 على صالة الشرقية للدخان ، ونجح فريق الاهلي في حسم اللقب لصالحه بالفوز على الصيد بثلاثية نظيفة.



الأهلى والصيد فى كرة الطائرة



مباراة الاهلى والصيد

واحتفل لاعبات طائرة الأهلى على طريقة مؤمن زكريا بعد التتويج باللقب، فى مواصلة لدعم اللاعب فى محنته المرضية من جميع الفرق الأهلوية بل والكل فى الوسط الرياضى.



لاعبات طائرة الأهلى يحتفلن على طريقة مؤمن زكريا بعد التتويج

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وشهد دورى سيدات الطائرة تتويج الأهلى باللقب مبكرًا الفوز على أصحاب الجياد فى الجولة الـ 18 بنتيجة 3 /0، وبذلك يتوج الصافي مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة أفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات.

وشهدت مسابقة الدورى الممتاز للرجال حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرًا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى والتى كانت بمثابة تحصيل حاصل، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى.

وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعدًا لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر الحالى .