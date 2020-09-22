شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية فى مران المقاولون استعداداً لمباراة المقاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق المقاولون العرب، استعداداته لمباراة الجولة المقبلة أمام مصر المقاصة، وخاض اللاعبون تقسيمة قوية بين اللاعبين قبل اللقاء المرتقب، حيث يستعد المقاولون لمواجهة المقاصة يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، فى اللقاء الذى يقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون قد انتزع نقطة ثمينة من الاتحاد السكندرى بالجولة الماضية، بعد التعادل الذى خطفه شكرى نجيب مهاجم ذئاب الجبل فى الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الضائع بالمباراة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، وخاض المقاولون 28 مباراة حتى الآن، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 آخرين.

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ووضع المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، هدفاً واضحاً منذ بداية الموسم الجارى، وهو التواجد بالمربع الذهبى من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية، بغض النظر عن المركز الذى سيتواجد به المقاولون داخل المربع من الثانى إلى الثالث، معترفاً بأن المنافسة مع الثلاثة الكبار، الأهلى والزمالك وبيراميدز، ليست سهلة لانتزاع مركز متقدم، إلا أنه يكتفى بحسم المركز الرابع، ومع هذا الهدف بات فريق ذئاب الجبل يحتاج إلى 10 نقاط فقط من أجل حسم البقاء بين الكبار مبكراً.