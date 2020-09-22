شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون ”الخليج 365” الأهلي "مجبرا" يستعيد حمدي الجونة مقابل 16 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أن النادي الأهلي أصبح مضطرا لفتح ملف إستعادة أحمد حمدي صانع ألعاب الفريق السابق والجونة الحالي وبحث جدوى استعادته ،بعد بيعه للجونة، وينص عقد بيع اللاعب الذي انتقل للجونة مقابل 8 ملايين جنيه أن الأهلي يملك الأولوية في شرائه مجددا مقابل ضعف المبلغ أي ما يوازي 16 مليون جنيه، ويأتي اضطرار الأهلي لفتح الملف وضرورة اتخاذ قرار نهائي فيه سواء بإستعادته أو صرف النظر عن الأمر بعد تلقي الجونه أكثر من عرض لشراء اللاعب أحدهما أوروبي والأخر من بيراميدز وبالتالي فلابد الرجوع اولا للأهلي قبل اتخاذ اي قرار من جانب الجونة.

لمتابعة لايف شبانه على تلفزيون الخليج 365

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تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج مع شبانه على تلفزيون " الخليج 365 " أن نادي الجونه يرغب في الإبقاء علي اللاعب حال استمرار الفريق في بطولة الدوري العام بالموسم الجديد خاصة و أنه واحد من أبرز نجوم الفريق حاليا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.