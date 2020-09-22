شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " بيراميدز يُغري محمد شريف ب3 اضعاف راتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أن محمد شريف نجم هجوم الأهلي المعار لانبي هذا الموسم ، تلقي مكالمة هاتفية من أحد مسئولي نادي بيراميدز البارزين طالبه خلالها برفض مفاوضات الأهلي الخاصة بتمديد عقده ، الذي ينتهي بعد موسمين، مؤكدين له أن هناك اتجاه لمخاطبة الأهلي رسميا لشرائه وفي حال رفض العرض سيتم التعاقد معه بمجرد انتهاء عقده مع الأهلي.

لمتابعة لايف شبانه على تلفزيون الخليج 365

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون الخليج 365 أن محمد شريف يحصل مع الأهلي على 3 ملايين جنيه سنويا لتعرض إدارة بيراميدز علي اللاعب الحصول على 9 ملايين جنيه سنويا مع زياده مليون جنيه عن كل موسم ، في الوقت الذي دخل نادي اهلي دبي في مفاوضات جادة مع محمد شريف تمهيدا لضمه في الموسم الجديد ،خاصة بعد تألق اللاعب اللافت بقميص انبي هذا الموسم ومنافسته لعبد الله السعيد على لقب هداف الدوري العام هذا الموسم.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.