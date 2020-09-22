شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " شارة المنتخب هدية الجنايني و البدري لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني منح محمد صلاح نجم منتخب مصر و ليفربول الإنجليزي شارة القيادة في مباراتي توجو تتويجا للاعب الذى يحقق الكثير من الألقاب و الأرقام القياسية للمنتخب ومنها الفوز بجائزة ثالث ـأفضل لاعب في العالم ، و افضل لاعب افريقي مرتين ، و التتويج بدوري أبطال أوروبا و الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

لمتابعة لايف شبانه على تلفزيون الخليج 365

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون الخليج 365 ، أنه من الطبيعي منح شارة القيادة لمحمد صلاح بعد المستوي الرائع الذى يقدمه ، ونفس الأمر يحدث مع ليونيل ميسي نجم برشلونة مع منتخب بلده الأرجنتين ، و رونالدو في البرتغال ، مضيفا أنه سيتم عرض مقترح منح محمد صلاح شارة القيادة في حضور مسئولو اللجنة الخماسية بلاعبي المنتخب خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الافريقية 2022.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.