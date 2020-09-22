شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الزمالك وطنطا بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الزمالك وطنطا المقامة حالياً بإستاد القاهرة الدوري ضمن الجولة الـ29 من بطولة الدورى الممتاز التي حسمها الأهلي مؤخراً رسمياً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه، ويلعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي احمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد و إسلام جابر ، أمامهما أوباما وكاسونجو واحمد سيد زيزو ، وفي الهجوم مصطفي محمد ، فيما يلعب طنطا بتشكيل مكوّن من : محمد أشرف ، إيهاب سمير ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، أحمد سالم صافى ، مصطفى أمين ، حسام غالى ، حامد حمدان ، أحمد فهمى ، أحمد الالفى وهشام شعبان .

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الزمالك الذى ضغط مُبكراً بهدف تسجيل أول هداف اللقاء وحاول الأبيض إستغلال سرعة لاعبيه وتحديداً مصطفى محمد وكاسونجو ولاحت له فرص لكنها ليست شديدة الخطورة وكانت أربزها كرة خطرة من زيزو في الدقيقة 15 مرت بجوار القائم ، فيما إعتمد فريق طنطا على تأمين الدفاع والهجمات المرتدة.

ويسعى الأبيض خلال مباراة طنطا لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعدما هُزم فى الجولة الماضية من أسوان بهدف دون رد، لذا سيحاول الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة للحفاظ على مكانه فى المركز الثانى، وسط المنافسة الشرسة من ناديى المقاولون العرب وبيراميدز لحصد هذا المركز والمشاركة فى البطولة الإفريقية فى النسخة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل طنطا المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل 16 هدفًا واستقبل 44 هدفًا.

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