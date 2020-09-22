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الامارات | بالفيديو.. حكم مصري يقبل يده بعد أن أنصفته تقنية "الفار"

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مواجهة إنبي والإسماعيلي في واقعة غريبة تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي والبرامج المصرية بكثرة، وكان بطلها الحكم المساعد الأول في اللقاء هشام الدسوقي، الذي اتخذ قرارا تحكيميا صعبا.

وكان فريق إنبي نجح في الفوز على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في الجولة 28 من الدوري المصري الذي حسمه النادي الأهلي مبكراً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وخلال اللقاء اتخذ الحكم المساعد الأول قرارا بإلغاء هدف لفريق إنبي بداعي التسلل في لقطة تحكيمية صعبة، فما كان من حكم الساحة إلا أن قرر الاستعانة بتقنية الفيديو (الفار)، لتظهر بعد ذلك لقطة للحكم المساعد الذي اتخذ القرار في التلفزيون، وهو يردد بعض الأدعية، وينظر إلى السماء، وبمجرد أن اكدت تقنية الفيديو صحة قرار الحكم المساعد قام بتقبيل يده "وش ظهر" على صحة قراره.

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وانتشر الفيديو بشكل كبير جداً في مواقع التواصل الإجتماعي، ونال الحكم المساعد الإشادة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على قراره، وأيضاً طريقته في التعامل مع الموقف.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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