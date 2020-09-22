شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يتلقي صدمة جديدة من الاتحاد الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
ويعاني الزعيم السعودي في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، بسبب إصابة 17 لاعبًا بفيروس «كورونا» المستجد، آخرهم لاعب خط الوسط ناصر الدوسري.
ولم يعد أمام الهلال، سوى 13 لاعبًا فقط (بينهم 3 حراس مرمى)، وهو الحد الأدنى المسموح به قانونيًا، للعب أي مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا.
وهدد الاتحاد الآسيوي، نادي الهلال، بالاستبعاد من بطولة دوري الأبطال، في حال لم يتوفر الـ13 لاعبًا، في مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات
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