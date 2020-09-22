شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سداسية التعاون..مهاجم الشارقة أفضل لاعب فى الجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اختيار ويلتون سواريز مهاجم الشارقة، كأفضل لاعب في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكشف الاتحاد الآسيوي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تصدر ويلتون سواريز قائمة اللاعبين المرشحين للأفضل في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما سجل 3 أهداف، ليقود الشارقة نحو الفوز على التعاون السعودي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين. وجاءت أهداف ويلتون سواريز، من 4 تسديدات على المرمى، وفاز في 4 مواجهات فردية وصنع فرصتين لزملائه، ليجمع 9.5 نقطة.