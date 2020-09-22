شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يدعم سيدات طائرة الأهلي فى نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على دعم فريق سيدات الكرة الطائرة أمام الصيد فى نهائى كأس مصر على صالة الشرقية للدخان وحضر الخطيب المباراة من أجل دعم فريق الاهلي لحصد اللقب بعدما تأهل لهذا الدور بالفوز على الجزيرة بنتيجة 3 /0، بيتما تأهل فريق الصيد بالفوز على الزمالك 3/1 على صالة الشرقية للدخان.

وشهد دورى سيدات الطائرة تتويج الأهلى باللقب مبكرًا الفوز على أصحاب الجياد فى الجولة الـ 18 بنتيجة 3 /0، وبذلك يتوج الصافي مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة إفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات.