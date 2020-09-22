شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة ZED للاستثمار الرياضي تستحوذ علي معظم أسهم نادي إف سي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استحوذت مجموعة «زد» للاستثمار، على نادي «أف سي مصر»، اليوم الثلاثاء،وكان أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة نادي زد الرياضي، أعلن نيته الاستحواذ على نادي يلعب في الدوري الممتاز.

وقال أنسي ساويرس : «سننافس بقوة على القمة في الدوري الممتاز خلال المواسم المقبلة، وسيتم الإعلان قريبا عن اسم النادي قريبا».

جاء ذلك المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن آخر التطورات في مشروع «زد إيست»، بالتجمع الخامس.

وقال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأورا العالمية، خلال المؤتمر الصحفي، «نسعى إلى تحقيق طفرة في صناعة الرياضة في مصر وذلك ما نحرص على توفيره في مشروعاتنا المختلفة، فمن خلال نادي وملاعب زد في القاهرة الجديدة والمزمع إقامتها على مساحة 40 فدانا، والتي ستتاح عضويتها لعملاء المشروع».

وأكمل: «سنكون قادرين على تدريب وتطوير المواهب الشابة في مختلف الرياضات والتي تشمل كرة القدم والسباحة والتنس والعديد من الرياضات الأخرى كذلك، واستضافة البطولات العالمية هنا في مصر لوضع مصر على خريطة الرياضة العالمية، كما سنتيح عضوية النادي لبقية الأفراد من خارج المشروع في شهر أبريل المقبل».

جاء ذلك بحضور كلًا من أحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة «زد» للاستثمار الرياضي، وأنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة نادي «زد»، وأعضاء مجلس الإدارة.

كما حضر المؤتمر مجموعة من نجوم الكرة يأتي على رأسهم أحمد حسن عميد لاعبي العالم، وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، وحازم إمام نجم الزمالك الأسبق وعماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق ومحمد زيدان لاعب المنتخب الوطني الأسبق.

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ويتكون الاطار الإداري والفني من



انسي نجيب ساويرس رئيس مجلس الشركة

النائب أحمد دياب الرئيس التنفيذي للشركة

أعضاء مجلس ادارة الشركة محمد فاخر - هيثم عبدالعظيم - حسن عبده - عمرو محمود طاهر

اعضاء المجلس الفني للشركة سيف زاهر ، حازم امام ، احمد حسن ، احمد ميدو ، عماد متعب ، محمد زيدان

إيهاب لهيطة مدير قطاع الرياضة

سفين كاليرت المدير الرياضي لقطاع الناشئين

كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين والبراعم

كابتن هشام حنفي مساعد رئيس قطاع الناشئين والبراعم

ويقام مشروع "زد" في القاهرة الجديدة على مساحة 360 فدانًا بامتداد شارع التسعين، مع اقامة نادي و ملاعب "زد اف سي" علي مساحة 40 فدان و

انشاء قناة تلفزيونية رياضية خاصة ،تطوير الانشطة الرياضية في مجمع زد بالشيخ زايد وسيتم انشاء أول وكالة رياضية لرعاية لاعبي كرة القدم لدعم المواهب الشابة خلال مشوارهم الرياضي، وانشاء اول جامعة رياضية في مصر خلال 3 سنوات تحت اشراف وزارتي التعليم العالي ، الشباب والرياضة