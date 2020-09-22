شكرا لقرائتكم خبر عن ايهاب جلال يطالب المقاصة بـ3 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي المقاصة السابق مجلس الإدارة برئاسة محمد عبدالسلام بصرف مستحقاته المالية المتأخرة التي تقدر بـ 3 مليون جنيه ،واكد مصدر مسئوول داخل النادي ان مدرب المقاصة السابق كان يتقاضى 550 ألف جنيه شهريا ،لكن إدارة النادي لم تصرف مستحقات المدير الفني خلال الاشهر الثلاثة الماضية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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