الزمالك 0 - 0 طنطا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الزمالك نظيره فريق طنطا على استاد القاهرة الدولي في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز .
ويضم التشكيل:
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل
في خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد.
في خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، كاسونجو كابونجو..
في خط الهجوم: مصطفى محمد.
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم جنش ،امام عاشور، أشرف بن شرقي،محمد حسن، محمد عبدالغني، أسامة فيصل، مصطفى فتحي، كريم بامبو، عمر السعيد.
أما تشكيل طنطا
في حراسة المرمى: محمد أشرف.
الدفاع: أحمد سالم صافي، محمود مسعود، سليمان عبد ربه، إيهاب سمير.
الوسط: حسام غالي، مصطفى أمين.
وسط الهجوم: حامد حمدان، أحمد الألفي، أحمد فهمي.
وفي الهجوم: هشام شعبان.
انطلاق اللقاء
ق2: تسديدة من أوباما بعيدة عن مرمى طنطا
ق5: مرور لأحمد الألفى وعرضية لا تجد المتابع أمام مرمى الزمالك\
ق7:مرور للألفى ومحاولة للتسجيل لا تكتمل
ق12: كرة عرضية يحاول مصطفى محمد التعامل معها دون جدوى
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