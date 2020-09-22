شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك 0 - 0 طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الزمالك نظيره فريق طنطا على استاد القاهرة الدولي في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز .

ويضم التشكيل:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد.

في خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، كاسونجو كابونجو..

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم جنش ،امام عاشور، أشرف بن شرقي،محمد حسن، محمد عبدالغني، أسامة فيصل، مصطفى فتحي، كريم بامبو، عمر السعيد.

أما تشكيل طنطا

في حراسة المرمى: محمد أشرف.

الدفاع: أحمد سالم صافي، محمود مسعود، سليمان عبد ربه، إيهاب سمير.

الوسط: حسام غالي، مصطفى أمين.

وسط الهجوم: حامد حمدان، أحمد الألفي، أحمد فهمي.

وفي الهجوم: هشام شعبان.

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انطلاق اللقاء

ق2: تسديدة من أوباما بعيدة عن مرمى طنطا

ق5: مرور لأحمد الألفى وعرضية لا تجد المتابع أمام مرمى الزمالك\

ق7:مرور للألفى ومحاولة للتسجيل لا تكتمل