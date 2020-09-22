شكرا لقرائتكم خبر عن علي عاشور يقترب من خلافه جلال في المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب علي عاشور، مدرب فريق الشباب بنادي مصر المقاصة من تولي تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي خلفا لايهاب جلال المدير الفني السابق للفريق الذي تقدم باستقالته مؤخراً. ومن المقرر ان يقود عاشور، تدريبات الفريق غدا ومعه جمال عمر مدرب الفريق السابق الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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