شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم المدرب الأجنبي خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، من هو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب اعتذار المدرب البرتغالى المخضرم، جيسوالدو فيريرا، عن قيادة الفريق خلال الفترة الحالية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك بعض الأسباب كانت وراء اعتذار المدرب البرتغالى، أولها الخلاف المالى، حيث طلب فيريرا 450 ألف دولار راتبا شهريا له ولمعاونيه من أجل القبول بالمهمة، لكن إدارة الزمالك رفضت تماما هذا المبلغ وعرضت على المدرب البرتغالى أحد أمرين إما تخفيض الراتب أو تخفيض عدد معاونيه.

والسبب الثانى أن مساعدى فيريرا فى فترته الأولى، أنطونيو ناتال، وروى ألميدا، انفصلا عنه منذ فترة، ولم يستطع فيريرا توفير مساعدين بنفس كفاءتهما، السبب الثالث يتمثل فى طلب فيريرا تسوية مستحقاته المتأخرة قبل بدء تولى المهمة بعد أن نشبت أزمة سابقة لتحويل مستحقاته بالجنيه المصرى ورفض المدرب تسلم المبلغ. وقال فيريرا، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام، إن اعتذاره عن قيادة الفريق جاء لأسباب عائلية وشخصية، وأضاف المدرب البرتغالى: «إلى جمهور الزمالك الرائع، أنا فخور وسعيد بترشيحى لتدريب الفريق من جديد، لكننى اعتذرت عن قبول المهمة لأسباب عائلية وشخصية فى هذا الوقت المهم للنادى، كأحد مشجعى الزمالك أتمنى للفريق حظا سعيدا، والفوز ببطولة إفريقيا، وستبقون دائما فى قلبى».

فيما ارتفعت أسهم الإيطالى باولو تراميزانى، المدير الفنى لسيون السويسرى، ولأبويل نيقوصيا القبرصى السابق، خلال الساعات الماضية بعد اقتناع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بإمكانياته وعلى الرغم من اقتناع مرتضى منصور بتولى كالديرون مهمة تدريب الفريق الأول، إلا أن رغبة المشرف العام على الكرة، والملاحظات على المدرب الأرجنتينى جعلت الأمور تعود لنقطة البداية، وساهمت فى رفع أسهم المدرب الإيطالى، كما أعلن مرتضى أن هناك 3 مدربين جدد دخلوا دائرة اهتمام الزمالك لكنه تحفظ على أسمائهم .

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