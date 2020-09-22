شكرا لقرائتكم خبر عن «أزارو» يفاضل بين «بيراميدز» وعروض خليجية وأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصرى اليوم» أن المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تلقى عرضا مغريا من نادى بيراميدز للانضمام إلى صفوفه فى الموسم المقبل فى حالة تمكنه من الرحيل عن القلعة الحمراء.

ويرفض اللاعب الاستمرار فى الأهلى بسبب عدم الاعتماد عليه فى المباريات، ورفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، منحه الفرصة منذ توليه المسؤولية لعدم قناعته بإمكانياته،

ووفقا لمصدر مسؤول داخل الأهلى- رفض ذكر اسمه- فإن اللاعب طلب مهلة للتفكير فى العرض، خصوصا أنه يمتلك عروضا أخرى بأندية الخليج منها الاتفاق السعودى والمغرب والبرتغال، لكن اللاعب أكد للمقربين منه أنه لا يمانع من الانتقال إلى بيراميدز فى حالة جدية العرض الذى تلقاه مؤخرا منذ أيام قليلة.

من جهة أخرى، استقرت لجنة التخطيط الإعلان عن الصفقات الجديدة بعد الموسم الجارى فى ظل عدم انتهاء اللجنة من إتمام كافة الصفقات الجديدة التى يرغب الفريق فى تدعيمها، كان الأهلى قد أنهى بشكل رسمى إجراءات انضمام طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب ودخل فى مفاوضات جادة لضم كل من بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى، ويوسف البلايلى، مهاجم أهلى جدة السعودى، ومحمد إبراهيم، لاعب الوسط المهاجم بنادى المقاصة، إلى جانب التفاوض مع لاعبين آخرين من بين المرشحين للقلعة الحمراء، سواء حسام حسن، مهاجم سموحة، أو كريم فؤاد، لاعب النجوم المعار إلى نادى إنبى، وكريم طارق، لاعب طلائع الجيش.

كان محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، قد عقد أمس الأول جلسة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، من أجل معرفة طلباته بشأن إتمام الصفقات الجديدة، وحث المدير الفنى على ضرورة الفوز ببطولة إفريقيا التى يرغب الفريق الأحمر فى حصدها وإعادة سيطرته على البطولات الإفريقية مرة أخرى بعد أن غابت فى السنوات الماضية. من جهة أخرى، يبذل الجهاز الطبى، بقيادة الدكتور خالد محمود، جهوده لتجهيز حسين الشحات، لاعب الفريق، لخوض مواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى الأبطال، ويرغب المدرب السويسرى فى الدفع باللاعب أساسيا فى المواجهة المرتقبة لامتلاكه قدرات هجومية ودفاعية تساعد الفريق على مواجهة الضغط المتوقع من المنافس خلال اللقاء.

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