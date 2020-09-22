شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. رحيل إيهاب جلال من المقاصة.. والادارة توجه له الشكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس إدارة نادي مصر النقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام على الاستقاله التي تقدم بها إيهاب جلال المدير الفني للفريق وعدم استكمال عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووفقاً للمهندس محمد مجد، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي أن الإدارة وجهت الشكر لجلال، علي الانجاز الذي حققه مع الفريق هذا الموسم وانتشاله من القاع لمرحلة متقدمه فى الدوري العام .

.