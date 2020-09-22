شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. رحيل إيهاب جلال من المقاصة.. والادارة توجه له الشكر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس إدارة نادي مصر النقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام على الاستقاله التي تقدم بها إيهاب جلال المدير الفني للفريق وعدم استكمال عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
ووفقاً للمهندس محمد مجد، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي أن الإدارة وجهت الشكر لجلال، علي الانجاز الذي حققه مع الفريق هذا الموسم وانتشاله من القاع لمرحلة متقدمه فى الدوري العام .
.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. رحيل إيهاب جلال من المقاصة.. والادارة توجه له الشكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.