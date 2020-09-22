شكرا لقرائتكم خبر عن كومان كلمة السر في حسم برشلونة لصفقة جناح أياكس الهولندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب فريق برشلونة الإسباني من حسم صفقة الأمريكي سيرجينو دست، جناح أياكس إمستر دام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تدعميا لخطوط الفريق الإسباني خلال الموسم الجاري. ووفقا لموقع «ماركا» الإسباني، فأن المدرب الهولندي، رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة كلمة السر في حسم الصفقة لصالح برشلونة خاصة في ظل دخول فريق بايرن ميونيخ الألماني بقوة في الصفقة لخطف جناح أياكس إمستر دام. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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