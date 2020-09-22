كاسونجو و مصطفي محمد يقودان الزمالك أمام طنطا وعودة أوباما

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيي تشكيل الأبيض لمواجهة الليلة أمام طنطا في بطولة الدوري المصري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد. خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، كاسونجو كابونجو. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم جنش ،امام عاشور، أشرف بن شرقي،محمد حسن، محمد عبدالغني، أسامة فيصل، مصطفى فتحي، كريم بامبو، عمر السعيد الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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