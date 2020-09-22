شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يدخل قائمة «الملكي» أمام ريال بيتيس السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن دخول إيدين هازارد، في قائمة المرنجي خلال لقاء السبت المقبل أمام ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الثالة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، والذي استهلّه حامل اللقب بتعادل سلبي أمام ريال سوسيداد.

ووفقًا لموقع «ماركا» فأن المدرب الفرنسي يأمل في استمرار تحسن حالة النجم البلجيكي خلال الفترة المقبلة وابتعاده عن الإصابات التي ضربته منذ قدومه من فريق تشيلسي وانضمامه لصفوف النادي الملكي.