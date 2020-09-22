شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة السيدات الزمالك يهزم الجزيرة 3-صفر في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الزمالك للسيدات بقيادة إيهاب محمد المدير الفني على فريق الجزيرة بنتيجة 3- صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم بكأس مصر والتي أقيمت على صالة نادى الشرقية للدخان بالهرم. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 25/ 17

25 -18

25 -21.

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