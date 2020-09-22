شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة جديدة تنتظر نيمار بشأن أحداث شغب الكلاسيكو الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ليكيب» الفرنسي عن تطور جديد في أزمة نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، وألفارو جونزاليس، مدافع مارسيليا، خلال أحداث شغب الكلاسيكو الفرنسي.
وأكد التقرير الفرنسي أن النجم البرازيلي ومدافع مارسيليا مهددان بالإيقاف لمدة لا تقل عن 8 مباريات حال ثبوت إهانتهما لبعضهما البعض بهتافات عنصرية خلال الكلاسيكو الفرنسي الذي جمع باريس سان جيرمان ومارسيليا، والذي فاز فيه الأخير بهدف نظيف.
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