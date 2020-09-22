شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه رسالة لجمهور الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المستشار مرتضى منصور رئيس النادي جماهير الزمالك بالصبر من أجل اختيار أفضل المرشحين لمنصب المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي.

أضاف منصور، أن اللجنة المكلفة باختيار المدرب الجديد اجتمعت الإثنين وأن الثنائي إسماعيل يوسف وفاروق جعفر لا يتفقان كما يتصور البعض في اختيارات المدرب لكنهما في النهاية يعملان لصالح التعاقد مع أفضل المدربين.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن المدرب الأرجنتيني الشهير كالديرون والبرتغالي باتشيكو إلى جانب 3 أسماء جديدة مرشحون لقيادة الفريق وسنختار الأفضل.