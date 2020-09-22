شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة نظيره طنطا في بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك فريق طنطا في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن الجولة التاسعة والعشرين، من مواجهات بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٥٥ نقطة، وذلك بعد ان خاض الفريق ٢٨ مباراة فاز في ١٦ مواجهة وتعادل في ٧ مباريات وخسر في ٥ مناسبات.