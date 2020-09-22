شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يحسم مصير «آلى» مع «توتنهام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، المنافس في الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، الاستغناء عن لاعب الوسط الإنجليزى الدولى ديلى آلى قائلا إنه يحتاج إلى تشكيلة متوازنة وإنه من الصعب وجود جميع اللاعبين في هذه التشكيلة في نفس الوقت.

وغاب آلى عن المباراة التي فاز فيها فريقه 5-2 على ساوثهامبتون وزادت التكهنات حول مستقبل لاعب الوسط بعد استبداله بين شوطى المباراة الأولى لفريقه في موسم الدورى الممتاز وانتهت بهزيمة النادى اللندنى 1- صفر أمام إيفرتون. وغاب آلى (24 عاما) أيضا عن مباراة توتنهام أمام لوكوموتيف بلوفديف البلغارى في الدورى الأوروبى الأسبوع الماضى وقالت تقارير إعلامية بناء على ذلك إنه مرشح للانضمام إلى باريس سان جيرمان بطل دورى فرنسا.

وعلق مورينيو على ذلك قائلا: «يمكنكم رؤية فريقنا. لا يمكننى بدء المباراة بوجود جميع اللاعبين في التشكيلة ولابد أيضا من وجود مدافعين ولاعبى وسط على مقاعد البدلاء. وهكذا فإن الفريق يمثل لغزا وأيضا مقاعد البدلاء تشكل لغزا صغيرا». وردا على سؤال عما إذا كان يريد بقاء آلى في الفريق قال مورينيو: «أنا أريد فريقا متوازنا. هذا ما أريده. ولا يوجد ما يدعو للتضحية بآلى لكن الفريق لغز».