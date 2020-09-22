الشعراوي سيكون خليفة دوغلاس في يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

اعلنت شبكة ميديا سيت الإيطالية أن إدارة نادي ​يوفنتوس​ الايطالي حددت اللاعب ​ستيفان الشعراوي​ ليكون أحد البدائل المحتملين لرحيل البرازيلي دوغلاس كوستا الذي يعد هدفًا للعديد من الأندية في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.

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ويتواجد دوغلاس كوستا على قائمة المغادرين للبيانكونيري، ويسعى يوفنتوس للاستفادة المادية من رحيل البرازيلي، الذي قضى معظم أوقاته في البيانكونيري مصاباً.

واوضحت هذه المصادر ان الشعراوي الذي لعب لناديي ميلان وروما من قبل في إيطاليا، ليس لديه مانع من العودة مرة أخرى للكالشيو عبر بوابة يوفنتوس، واللعب تحت قيادة أحد أساطيره أندريا بيرلو.

يذكر ان الشعراوي كان قد غادر الدوري الإيطالي في 2019 إلى شينغهاي شينهوا الصيني، وشارك مع الفريق في 16 مباراة خلال عامين وسجل 4 أهداف.