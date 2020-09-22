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ريال بيتيس في موقف محرج قبل مواجهة ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

يواصل نادي ​ريال بيتيس​ الإسباني تدريباته استعداداً لمواجهة ​ريال مدريد​ ضمن الجولة الثالثة من بطولة ​الدوري الاسباني​.

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وبحسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، فإن ثنائي ريال بيتيس، الفرنسي نبيل فقير والمكسيكي كواردادو قد تغيبا عن تدريبات اليوم مما يشير لمواصلة غيابهما عن مباراة النادي الملكي المقبلة.

وتغيب الثنائي فقير وكواردادو عن أول مباراتين رسميتين للنادي الاندلسي بسبب الإصابة التي تعرضا لها في نهاية الموسم الماضي.

وركز بيلغريني على الجانب البدني بشكل أكبر في مران اليوم، بتخصيص الوقت الأكبر من التدريبات في صالة الألعاب ، إذ يعلم مدرب الفريق مدى صعوبة مواجهة اللوس بلانكوس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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