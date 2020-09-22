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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال بيتيس في موقف محرج قبل مواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
يواصل نادي ريال بيتيس الإسباني تدريباته استعداداً لمواجهة ريال مدريد ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الاسباني.
وبحسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، فإن ثنائي ريال بيتيس، الفرنسي نبيل فقير والمكسيكي كواردادو قد تغيبا عن تدريبات اليوم مما يشير لمواصلة غيابهما عن مباراة النادي الملكي المقبلة.
وتغيب الثنائي فقير وكواردادو عن أول مباراتين رسميتين للنادي الاندلسي بسبب الإصابة التي تعرضا لها في نهاية الموسم الماضي.
وركز بيلغريني على الجانب البدني بشكل أكبر في مران اليوم، بتخصيص الوقت الأكبر من التدريبات في صالة الألعاب الرياضية، إذ يعلم مدرب الفريق مدى صعوبة مواجهة اللوس بلانكوس.
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