الفيس يريد خوض تجربة جديدة في اوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

اعلنت مصادر صحفية أن اللاعب البرازيلي لنادي ​ساو باولو​ ​داني ألفيس​ قرر العودة للعب في أوروبا.



وكان ألفيس قد خاض تجربة كبيرة في القارة العجوز حيث لعب برفقة إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، قبل أن يعود إلى البرازيل في صيف العام الماضي.

واوضحت هذه المصادر ان ألفيس قرر مغادرة ساو باولو، ويرغب في البحث عن الانضمام لفريق أوروبي هذا الموسم، مؤكدة أنه يريد الرحيل بسبب النتائج السيئة لفريقه الذي تعادل في آخر 3 مباريات، بالإضافة إلى تعرضه لانتقادات من الجماهير، بسبب سلوكه خارج الملعب.