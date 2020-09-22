شكرا لقرائتكم خبر المسحة الطبية الثانية تؤجل عودة البريك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد الهلال 3 من لاعبيه الذين أصيبوا بفيروس كورونا من أصل 5 لاعبين أصيبوا كدفعة أولى وخضعوا إلى الحجر الصحي خلال مشاركتهم مع الفريق في النسخة المجمعة الحالية لدوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة.

وخضع لاعبو الهلال المصابون بفيروس كورونا أمس إلى فحص جديد، حيث جاءت نتائج حمد العبدان، ومحمد الواكد، بجانب مدير الكرة سعود كريري سلبية، ولحقوا بتدريبات الفريق التي سبقهم إليها أمس الأول، سلمان الفرج الذي تأكدت قيادته للفريق في مباراة اليوم أمام شباب الأهلي دبي.

ولن يستفيد الهلال من عودة الحارس محمد الواكد لاستبعاده بعد استبداله بالحارسين عبدالله البيشي وأحمد الجبيع كبديلين له ولنواف الغامدي.

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وحسب المصادر، فإن نتيجة المسحة الثانية جاءت إيجابية بالنسبة للاعب محمد البريك، حيث سيبقى في الحجر الصحي، وسيحتاج إلى عمل فحصين تكون نتيجتهما سلبية، حتى يستطيع مغادة الحجر الصحي.

كما أجريت أمس مسحة ثانية لكل من نواف العابد وصالح الشهري وعبدالله الحافظ، وفي حالة ثبوت سلبية النتائج سيغادرون الحجر أيضا.

يذكر أن الهلال أعلن أمس الأول عن وجود حالات جديدة ضمن صفوفه، حيث تم تأكيد إصابة الثلاثي محمد كنو ومحمد جحفلي واللاعب الشاب محمد الكنيدري.