مدرب الأهلي يلوح بورقة اللاعبين الشبان

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وقال فلادان في المؤتمر الصحفي أمس «دائما أقول للاعبين بعد نهاية أي مواجهة إن المقبل هو الأهم».
وأضاف «أهمية مباراة اليوم تكمن في أن لدينا عددا من اللاعبين المهددين بالإيقاف، لذلك سأمنح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الشبان أو الذين لم يشاركوا في مباراتي الشرطة العراقي».
وقال أيضا «أمامنا تحديات ومواجهات كبيرة وحاسمة في البطولة قبل بداية الدوري السعودي، لكننا نملك عددا من اللاعبين الشبان المميزين في كل المراكز».
من جانبه قال المدير الفني لفريق الاستقلال الإيراني مجيد نامجو إنهم يدركون أهمية المباراة وتحقيق الفوز بنتيجتها إذا ما أرادوا التأهل.
وقال مجيد «نحن أمام مواجهة صعبة تجمعنا بفريق كبير لديه قدرات كبيرة ولاعبون جيدون، لذلك أعطينا هذه المباراة درجة كبيرة من الأهمية واستعددنا لها بشكل خاص».
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