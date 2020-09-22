شكرا لقرائتكم خبر إعلام أوروبي ينتقد موقف الاتحاد الآسيوي مع الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لفت تصدر الهلال مجموعته بدوري أبطال آسيا في ظل إصابة عدد كبير من لاعبيه وإدارييه وأجهزته الفنية، وسائل إعلام أجنبية.

ويتصدر الهلال المجموعة الثانية لمنافسات البطولة المقامة حاليا بنظام التجمع في الدوحة بصفة استثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصيب أكثر من 28 فردا بنادي الهلال بفيروس كورونا منهم نحو 19 لاعبا، مما أجبره على خوض مباراته في الجولة الخامسة الماضية أمام شهر خودرو الإيراني بثلاثة لاعبين في قائمة البدلاء بينهم حارسان وجميعهم من فريق درجة الشباب، كما أشرك لاعبين شبابا في المباراة للمرة الأولى بعد أن حلوا بدلاء للمصابين بكورونا، ومع ذلك نجح في التأهل إلى دور الـ16.

واستغربت صحيفة sportime اليونانية إجبار الاتحاد الآسيوي الهلال على مواصلة اللعب وعدم تأجيل أي لقاء له في البطولة، وتحديدا مشاركته أمام شهر خودرو دون 15 لاعبا من لاعبيه المؤثرين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

ووصفت صحيفة repubblica الإيطالية الحضور الهلالي بالمدهش وغير المصدق من حيث وصوله إلى دور الـ16 وسط غياب هذا العدد الهائل من اللاعبين.

وأشارت إلى لجوء المدير الفني للفريق، الروماني رازفان لوشيسكو إلى العناصر الشابة لتعويض النقص.

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من جهتها قالت صحيفة nuevoperiodico الإسبانية إن مدرب الهلال واجه موقفا صعبا في مباراته أمام شهر خودرو الإيراني، لكنه استطاع قهر الأزمة الصعبة وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد التعادل 0-0.

وكتبت «قاتل الهلال أمام شهر خودرو رغم أنه عانى من إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا، فكان على المدرب الروماني الارتجال في اللقاء».

وبينت الصحيفة أن لوشيسكو كافح لاختيار تشكيلة اللقاء وكان لديه 3 لاعبين فقط على مقاعد البدلاء.

وأبدت الصحيفة الإسبانية دهشتها من موقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي رفض تأجيل مواجهة الهلال وشهر خودرو، رغم إصابات كورونا.

وقالت «رغم ذلك، خاض الفريق السعودي اللقاء وخطف التأهل».