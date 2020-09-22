شكرا لقرائتكم خبر كأس اتحاد البولو تزامنا مع اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وستجمع المباراة الأولى الخميس، فرسان المصمك وفرسان طويق، فيما يلتقي الجمعة فرسان المصمك مع فرسان العوجا، وتختتم البطولة بمواجهة فرسان طويق مع فرسان العوجا السبت المقبل.
ويأتي نظام البطولة باحتساب نقطتين للفريق الفائز، وفي حال التعادل يحصل كل فريق على نقطة واحدة، وفي حال تعادل فريقان بعدد النقاط في نهاية البطولة، يتم احتساب فارق الأهداف بين مجموع ما سجل وما تم تسجيله في مرماه.
وتقام مباريات هذه البطولة بدون أي حضور جماهيري وفقا لإجراءات الاحترازات الطبية التي تنفذها وزارة الرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس اتحاد البولو تزامنا مع اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.