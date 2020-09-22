كأس اتحاد البولو تزامنا مع اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق الخميس المقبل بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو الأولى لعام 2020، وتستمر حتى 26 سبتمبر الحالي، بمشاركة ثلاثة فرق، على ملاعب أكاديمية الاتحاد السعودي للبولو بمنتجع نادي نوفا للفروسية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90 للمملكة العربية السعودية.

وستجمع المباراة الأولى الخميس، فرسان المصمك وفرسان طويق، فيما يلتقي الجمعة فرسان المصمك مع فرسان العوجا، وتختتم البطولة بمواجهة فرسان طويق مع فرسان العوجا السبت المقبل.

ويأتي نظام البطولة باحتساب نقطتين للفريق الفائز، وفي حال التعادل يحصل كل فريق على نقطة واحدة، وفي حال تعادل فريقان بعدد النقاط في نهاية البطولة، يتم احتساب فارق الأهداف بين مجموع ما سجل وما تم تسجيله في مرماه.

وتقام مباريات هذه البطولة بدون أي حضور جماهيري وفقا لإجراءات الاحترازات الطبية التي تنفذها وزارة الرياضة.