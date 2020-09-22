شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يشكو المقاصة بسبب راتب 4 أشهر.. والتذمر يمتد للاعبى الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة بشكوى رسمية ضد إدارة ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم حصوله علي مستحقاته وراتبه الشهرى لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، كما قدم الجهاز المعاون لايهاب جلال شكاوي مماثلة ضد إدارة المقاصة، ولم يقود إيهاب جلال مران اليوم ولا جهازه المعاون، بسبب ازمة المستحقات قبل مغادرة ملعب التدريب

ورفض لاعبو المقاصة خوض تدريب اليوم بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم المتأخرة، الا ان وليد هويدي المشرف علي الكرة في النادي طلب من اللاعبين خوض المران لحين حل الازمة، وبالفعل قام لاعبو المقاصة بخوض التدريبات بدون جهاز فني استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.

على صعيد أخر ، أكد اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادى مصر المقاصة، أنه يتمنى من جميع الأندية تحسين علاقاتها مع الجميع لتقليل التعصب، وقال عبدالسلام فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "الرياضة يجب أن تقرب الأندية وتقلل التعصب بين الجماهير، وأى نادٍ كان يجب أن يفعل مثلما فعلنا أمام الأهلى وقدمنا لهم التهئنة، والجماهير تسير وراء إدارة النادى، نحاول أن نعيد الروح الرياضية بين الجماهير عقب عودتها إلى المدرجات، اللاعبون خارج المستطيل الأخضر أصدقاء وتربطهم علاقات جيدة".

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وأضاف رئيس المقاصة، "الأهلى لم يتقدم بعرض رسمى لضم محمد إبراهيم، كان هناك أحاديث "جس نبض" مع مسئولين فى النادي"، مؤكدا أنه "لم يصلنا فاكس رسمى لضم محمد إبراهيم سواء من الأهلى أو أى نادٍ آخر..وتابع عبد السلام، "وصلنا عروض للاعبين آخرى، وتلقينا عرضا من أحد الأندية لضم لاعب فى المقاصة ولن أكشف التفاصيل فى الوقت الحالي".

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع محمد إبراهيم على إدراجه ضمن لاعبى الفئة الأولى فيما يخص قيمة عقوده بعد انضمامه للفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وأكد مسئولو الأهلى للاعب أنه سيتم تقديره بشكل جيد ومساواته بنجوم الفريق، أمثال حسين الشحات وكهربا ومروان محسن، بحيث يصل راتبه السنوى لـ8 ملايين جنيه، فى الوقت الذى يوجد فى الفئة الأولى المميزة حالياً الثنائى محمد الشناوى ووليد سليمان فقط والذين تتخطى قيمة عقودهم حاجز الـ11 مليون جنيه.