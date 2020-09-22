شكرا لقرائتكم محمد أبو العلا: تواجد اللاعبين الخبرات تعيد الروح الى تشكيلة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد أبو العلا نجم الزمالك الأسبق على التشكيلة التي سيخوض بها الفريق الأبيض اليوم ضد طنطا قائلاً: "عودة منطقية لمجموعة من اللاعبين أصحاب اللمسة المستمرة في الملاعب لتشكيلة القلعة البيضاء من جديد".

ويلتقي الزمالك ضد طنطا في إطار مباريات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي حيث ينتظر ان يقودها المدير الفني المؤقت طارق يحيي الذي سبق وأن تلقى خسارة أمام أسوان بهدف نظيف في المباراة الماضية.

قال محمد أبو العلا في الاستوديو التحليلي للمباراة المرتقبة بين الزمالك ضد طنطا إن طارق يحيي المدير الفني استطاع أن يعيد اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانات الفنية والبدنية التي تجعله متفوق بشكل كبير على طنطا.

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أضاف محمد أبو العلا أن دكة البدلاء أيضاً بها عدد من اللاعبين الكبار مثل أشرف بنشرقي ومحمد حسن ومصطفى فتحي بالإضافة الى اللاعبين الشباب مشدداً على أن الفريق الأبيض سيكون بإمكانه إيجاد حلول هجومية كثيرة خاصة وان تواجد الرباعي يوسف أوباما وكابونوجو كاسونجو وإسلام جابر ومن أمامهم مصطفى محمد سيعطي الزمالك القدرة على هز الشباك بخلاف انطلاقات أحخمد سيد زيزو من العمق.

أعلن طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام طنطا في الجولة الـ 29 للدورى والمقرر انطلاقها في الثامنة مساءا علي استاد القاهرة ، وجاء التشكيل كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي احمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد و إسلام جابر ، أمامهما أوباما وكاسونجو واحمد سيد زيزو ، وفي الهجوم مصطفي محمد.