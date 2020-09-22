شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: نفاضل بين 5 مدربين .. وكل الناس عاوزة تدرب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن لجنة اختيار مدرب الزمالك تفاضل حاليا بين 5 أسماء لاختيار الأنسب بينهما لقيادة الأبيض الفرتة المقبلة بعد اعتذار فيريرا وجروس.

وقال فاروق جعفر في تصريحات مع خالد الغندور في قناة الزمالك: أن كل المدربين في العالم تسعى لتدريب الزمالك ونتلقى كل يوم ترشيحات جديدة لمدربين ولكن حاليا نفاضل بين 5 مدربين لاختيار الأفضل بينهما".

وأضاف فاروق جعفر: "أن الإعلان عن مدرب الزمالك سيكون خلال 48 ساعة عن طريق المتحدث الرسمي للزمالك وهو مرتضى منصور، مؤكدا أن اختيار المدرب ليس بالأمر السهل لأن الوقت صعب جدا ونحتاج لمدرب قادر على تحقيق طموحات الزمالك وجماهيره".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره طنطا، ضمن منافسات الدورى الممتاز، الذى حسم الأهلى لقبه قبل انتهائه رسميًا للمرة الـ42 فى تاريخه، ويسعى الأبيض خلال مباراة طنطا لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعدما هُزم فى الجولة الماضية من أسوان بهدف دون رد، لذا سيحاول الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة للحفاظ على مكانه فى المركز الثانى، وسط المنافسة الشرسة من ناديى المقاولون العرب وبيراميدز لحصد هذا المركز والمشاركة فى البطولة الإفريقية فى النسخة المقبلة.

أعلن طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام طنطا في الجولة الـ 29 للدورى والمقرر انطلاقها في الثامنة مساءا علي استاد القاهرة ، وجاء التشكيل كالتالي: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي احمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد و إسلام جابر ، أمامهما أوباما وكاسونجو واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم مصطفي محمد.

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علن رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا التشكيل الرسمي الذى يخوض مباراة الزمالك اليوم في اللقاء الذى يجمع الفريقين بعد قليل على ملعب ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ29 من بطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل طنطا كالتالى:

في حراسة المرمى : محمد أشرف

خط الدفاع : إيهاب سمير ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، أحمد سالم صافى

خط الوسط : مصطفى أمين ، حسام غالى ، حامد حمدان ، أحمد فهمى ، أحمد الالفى

الهجوم : هشام شعبان