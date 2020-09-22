شكرا لقرائتكم خالد الغندور: لاعبو طنطا مش معروفين وهيحاولوا يسوقوا نفسهم أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن لاعبى طنطا يسعوا إلى تسويق أنفسهم أمام الزمالك اليوم بعدما اقترب الفريق من الهبوط للممتاز ب.

وقال خالد الغندور في تصريحات بقناة الزمالك: "أسوان أعلى بكثير من طنطا، ولاعبى طنطا يسعوا إلى تسويق أنفسهم أمام الزمالك بعدما اقترب بشدة من الهبوط، فكل لاعب هيحاول يلفت نظر الأندية للانتقال إليه الموسم المقبل، وتشكيل طنطا بيتكون من لاعيبه مش معروفة ومفيش حد منهم قديم كلهم غير معروفين باستثناء أحمد سالم صافى".

وتابع الغندور: "رضا عبد العال يقود طنطا اليوم وهو مكانش عاجبه أي مدرب وبينتقد اللاعبين باستمرار فالنهاردة هنشوف لعبه الهجومى ولا هيرجع في كلامه ويدافع، وأطالب أحمد العدوى اللى هيحكم لأول مرة في تاريخه يدى كل واحد حقه ويحسب كل حادة بالعدل".

وأضاف خالد الغندور: "الزمالك يستعيد الكثير من اللاعبين المتميزين مثل عودة أبو جبل الحارس المتميز للزمالك وعبد الله جمعة وأوباما وكاسونجو ومصطفى محمد وأحمد سيد زيزو الجوكر اللى بيلعب في أكثر من مركز وكذلك الورقة الرابحة أشرف بن شرقى ومصطفى فتحى اللى أصبح يصنع الفارق مع الزمالك وكذلك إمام عاشور اللى منذ عودته من الوقف وهو يلعب أساسيا ويقاتل من أجل الدخول بالتشكيل الأساسى وكذلك أسامة فيصل.

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وأوضح الغندور: "لقاء النهاردة يختلف عن مباراة أسوان اللى خسرها الزمالك بهدف من فاول واضح في وجود الفار، لأن الزمالك كان ينقصه لاعبين كثير، لكن النهاردة استعاد الكثير من نجومه مثل أشرف بن شرقى وأوناجم وأوباما".

وأضاف الغندور: "طارق يحيى يدخل المباراة بتشكيل كامل لتعويض خسارة الزمالك في المباراة الماضية، وطنطا من أضعف فرق الدورى ولم يفز في تاريخ على الزمالك سوى مباراة واحدة، فأعتقد أن الزمالك قادر على حسم المباراة".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره طنطا، ضمن منافسات الدورى الممتاز، الذى حسم الأهلى لقبه قبل انتهائه رسميًا للمرة الـ42 فى تاريخه، ويسعى الأبيض خلال مباراة طنطا لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعدما هُزم فى الجولة الماضية من أسوان بهدف دون رد، لذا سيحاول الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة للحفاظ على مكانه فى المركز الثانى، وسط المنافسة الشرسة من ناديى المقاولون العرب وبيراميدز لحصد هذا المركز والمشاركة فى البطولة الإفريقية فى النسخة المقبلة.