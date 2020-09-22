شكرا لقرائتكم ماذا قدم إيهاب جلال مع المقاصة قبل تقديم الاستقالة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخلى إيهاب جلال عن فريق مصر المقاصة معلناً الرحيل بعدما أعاد تصحيح مسار أبناء الفيوم فى مسابقة الدورى العام حيث تركهم فى المركز الثامن وبرصيد 37 نقطة وانتشلهم من قاع الجدول إلى المراكز الآمنة فى الوسط، بعدما تولى مسئولية الفريق الفيومى مع ختام الدور الأول قبل توقف النشاط الرياضى مباشرة فى مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، بعد حالة من التخبط وعدة إدارات فنية غير موفقة.

إيهاب جلال تقدم بشكوى رسمية ضد ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده بسبب عدم حصوله علي مستحقاته وراتبه الشهرى لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، كما قدم الجهاز المعاون لايهاب جلال شكاوي مماثلة ضد إدارة المقاصة، ولم يقود إيهاب جلال مران اليوم ولا جهازه المعاون، بسبب ازمة المستحقات قبل مغادرة ملعب التدريب.

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ورفض لاعبو المقاصة خوض تدريب اليوم بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم المتأخرة، الا ان وليد هويدي المشرف علي الكرة في النادي طلب من اللاعبين خوض المران لحين حل الازمة، وبالفعل قام لاعبو المقاصة بخوض التدريبات بدون جهاز فني استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.

بدأت أول مهمة رسمية لإيهاب جلال مع المقاصة فى مباراة أسوان بالدور الثانى، والتى فاز بها المدرب المخضرم بهدفين نظيفين، لتتوالى بعد ذلك النتائج الإيجابية.

قاد إيهاب جلال أبناء الفيوم فى 11 مباراة منذ عودة النشاط، كانت البداية بالفوز على أسوان 2/1 والنهاية التعادل سلبياً أمام الأهلى بالجولة الماضية ..حقق المقاصة 7 انتصارات، وتعادلان وهزيمتان كانتا أمام الزمالك ووادى دجلة، وحصد المقاصة 23 نقطة من أصل 33 وخسر 10 نقاط فقط.سجل لاعبو المقاصة مع إيهاب جلال 19 هدفاً، وتلقت شباكهم 8 أهداف.